В Брянской области снизилось число экологических преступлений

Размер ущерба превысил 19 миллионов рублей.

С начала года в Брянской области зарегистрировано 34 экологических преступления – на 66,9% меньше, чем в январе – июле 2020 года. 18 преступлений связаны с незаконной вырубкой леса.

По данным региональной прокуратуры, наибольшее количество таких преступлений выявлены в Выгоничском, Климовском и Навлинском районах.

В числе экологических преступлений также незаконная охота и рыбалка, загрязнение вод и порча земли. Размер ущерба превысил 19 миллионов рублей.

Правоохранители выявили 13 человек, совершивших экологические преступления на территории региона.