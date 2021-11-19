В Брянской области создали карту сторонников вакцинации

Таким образом жители региона внесли свой вклад в борьбу с пандемией.

Жители Брянской области приняли участие во флешмобе, приуроченном поддержке вакцинации от коронавирусной инфекции.

Общественник Денис Амеличев на общедоступной карте разместил видеоролики, присланные жителями муниципальных образований. В них жители районов делятся своим мнением о том, что вакцинация необходима и нужна во время пандемии COVID-19.

По каждой пиктограмме открывается видеоролик, в котором брянцы рассказывают, как прививались сами и почему поддерживают вакцинацию от коронавируса.

Карту и ролики можно посмотреть по ссылке.