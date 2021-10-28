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В Брянской области существенно ухудшилась ситуация с COVID-19

2021, 28 октября 13:00 Общество
В Брянской области существенно ухудшилась ситуация с COVID-19
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Об этом сообщила главный брянский санитарный врач.

В Брянской области существенно ухудшилась ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом на заседании регионального оперативного штаба заявила руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области Людмила Трапезникова.

По ее словам, рост заболеваемости COVID-19 фиксируется на протяжении последних шести недель, при этом количество впервые выявленных случаев заболеваемости за 42-ю неделю возросло по сравнению с 37-й неделей года в 2,6 раза, а среднесуточный темп прироста за последние 14 дней – вдвое. На 42-й неделе уровень заболеваемости COVID-19 вырос на 18,3% по сравнению с предыдущей неделей.

Значительно выросла заболеваемость среди пенсионеров, брянцев в возрасте от 46 до 65 лет и в возрастной группе от 16 до 45 лет.

50% заболевших составляют неработающие жители региона: пенсионеры, неработающее население в трудоспособном возрасте и дети; 14,5% – работники предприятий; 4,3% – работники здравоохранения; 5,1% – сотрудники сферы образования; 4,4% – работники промышленных предприятий; 2,6% – работники предприятий торговли; 2,6% – работники транспортных средств и транспортных узлов; 1,1% – сотрудники учреждений госслужбы.

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