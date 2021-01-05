В Брянской области умерли 2 человека от коронавируса за сутки

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине опубликовал свежую статистику по новым случаям инфицирования, выздоровления и подтвержденных смертях от инфекции и вызванных ей осложенений.

За минувшие сутки в регионе подтвердились заражение коронавирусом у 197 человек и выздоровление – у 133, а также 2 новые смерти.

Всего в Брянской области зафиксировано 24 142 случаев инфицирования, выздоровление – у 21 843 человек и 218 смертей от коронавируса и вызванных им осложнений.

В статистику смертности не попадают случаи, когда у пациента подтвердился коронавирус, но причина смерти была иной.

Вчера 47 человек выздоровели от Covid-19 за сутки в Брянской области.