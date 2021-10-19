В Брянской области усилят контроль за ношением масок в транспорте

Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

В Брянской области усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.

На совещании в региональном правительстве врио замгубернатора Андрей Бардуков назвал ситуацию, связанную с распространением коронавируса, напряженной и заявил, что не все брянцы соблюдают масочный режим, особенно в общественном транспорте.

Губернатор Александр Богомаз призвал областной департамент промышленности, транспорта и связи ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в автобусах, троллейбусах и маршрутных такси.