В Брянской области увеличат число пунктов приема ламп и термометров

Жителей региона будут активнее агитировать за сдачу опасных отходов.

В Брянской облдуме сообщили о необходимости усилить работу по приему от населения опасных отходов.

С 2020 года жители региона сдали на обезвреживание более 131 тысячи люминесцентных, 16,5 тысячи дугоразрядных и 3,5 тысячи энергосберегающих ламп, более 3 тысяч термометров.

Комитет по проблемам последствий чернобыльской катастрофы и экологии намерен усилить информирование брянцев и увеличить количество пунктов приема ламп и термометров.