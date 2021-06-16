В Брянской области ужесточили коронавирусные ограничения на месяц

Растет заболеваемость коронавирусом среди молодежи и людей трудоспособного возраста — высокий прирост в группах 0-16 лет и 16-46 лет.

По решению главного санитарного врача Брянской области в регионе с 16 июня сроком на месяц ужесточаются некоторые ограничительные меры

Ограничили работу общепита: до 50 % от загрузки зала, с 00.00 до 6.00 — заведения могут работать только навынос. Банкеты разрешены до 30 человек.

Закрываются фудкорты и детские комнаты в торговых центрах. Запрещаются развлекательные программы, концерты, корпоративы в кафе, барах и ресторанах, а также все массовые мероприятия.

Предприятиям и организациям рекомендуют также вернуть к дистанционному режиму работы не менее 30 % сотрудников.