В Брянской области в больнице отказались лечить диабетчицу

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Жительница Стародубского района написала заявление в прокуратуру, так как ее права на бесплатное обеспечение изделиями нарушили в местной больнице.

Установилось, что заявительница больна сахарным диабетом, ей постоянно нужно контролировать уровень глюкозы в крови. А для этого нужны тест-полоски, которые должны бесплатно давать в медицинском учреждении. Но соответствующий рецепт в больнице выписывать не хотели.

Сотрудники прокуратуры потребовали устранить правонарушение. Обратились к главному врачу, но он все игнорировал.

Заявление направили в суд. Судья встал на сторону женщины.

В итоге руководство больницы получило соответствующее наказание. А женщину, больную диабетом, обеспечили необходимым количеством медицинских изделий.