В Брянской области все еще ведутся работы по уборке последствий непогоды

Продолжается устранение следов урагана и мощных дождей в регионе. Тогда всего за два дня выпало 112 мм осадков, что выше нормы в 1.4 раза.

В Советском районе по улице Фокина непогода способствовала обвалу грунта и участка дороги рядом с домом №95. Водоотводная труба не смогла справиться с водными массами, которые стекались с соседних улиц.

Как сообщает пресс-служба Брянской городской администрации, сейчас идет активная работа над ликвидацией провала на дороге. Для этого за вчерашний день сюда привезли 20 самосвалов, полных земли. Пока не понятно, сколько надо засыпать туда еще.

После того, как яму засыплют, дорожники установят дополнительную систему водоотведения, чтобы избежать подобных случаев.