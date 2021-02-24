В Брянской области выберут лучших в туризме

В регионе стартует региональный этап Всероссийского конкурса профмастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма».
1 марта в Брянской области начнется региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма».
Ежегодный конкурс учрежден Федеральным агентством по туризму.
Региональный этап будет проходить с 1 марта по 1 июля, сообщает областное правительство. Победителей номинируют на участие в федеральном этапе конкурса.
В рамках конкурса утверждены номинации такие номинации, как: «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы», «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму», «Лучший экскурсовод» и «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)».
Кандидаты должны иметь российское гражданство, являться работником туристской индустрии, работать по профессии не менее трех лет и не иметь дисциплинарных взысканий. В конкурсе могут участвовать и самозанятые.
Заявки принимают до 15 июня по улице Октябрьской, 34 (кабинет 314), и по электронной почте turizm-32@yandeх.ru с пометкой «Лучший по профессии в индустрии туризма – 2021». Телефон для справок (4832) 64-42-02.
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