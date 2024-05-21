Проекты Брянской области участвуют в премии «Маршрут построен»
Проекты Брянской области участвуют во всероссийской премии «Маршрут построен». Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.
Проекты Брянской области участвуют во всероссийской премии в области развития внутреннего туризма «Маршрут построен». В народном голосовании участвуют и проекты из Брянской области. Они представлены в номинациях «Культурно-познавательный туризм», «Промышленный туризм», «Агротуризм», «Активный туризм», «Гастротуризм», «Семейный туризм», «Событие года» и «Экотуризм».