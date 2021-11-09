В Брянской области хотят строить дома с доступом для инвалидов

Для этого в регионе создадут рабочую группу.

Губернатор Александр Богомаз предложил строить в Брянской области многоквартирные дома, изначально рассчитанные на проживание маломобильных групп населения. Жалобы на отсутствие инфраструктуры для инвалидов регулярно поступают в органы власти.

Как пояснил начальник государственной строительной инспекции Брянской области Дмитрий Артемов, при вводе новых домов в эксплуатацию инспекция исходя из своих полномочий проверяет выполнение требований по обеспечению доступности объектов для маломобильных групп на соответствие проектной документации.

«Если в задании на проектирование, которое разрабатывается застройщиком, не предусматривается проживание инвалидов, то проектными решениями предусматриваются лишь мероприятия по беспрепятственному передвижению маломобильных групп по территории с выходом на участки общего пользования. Подъезды к дому, проезды предусматриваются с твердым покрытием, а крыльца входов в подъезды оборудуются пандусами и поручнями», – сообщил Артемов.

Губернатор предложил создать рабочую группу, которая проанализирует вопросы учета в проектах строительства многоквартирных домов условий для доступа маломобильных групп населения в жилые дома.

«Почему на стадии проектирования не поднять вопросы учета интересов маломобильных групп? Кто может спрогнозировать, будет ли проживать в новом доме маломобильный человек? Ведь беда может случиться неожиданно, а получается, что заранее создать условия для беспрепятственного доступа маломобильных групп в жилые дома нельзя. Именно здесь должна быть работа городской администрации, проектного института с нашими застройщиками. Необходимо построить эту работу, собрать наших строителей, обсудить эти предложения и учитывать при строительстве многоквартирных домов интересы всех категорий жильцов», – заявил брянский губернатор.