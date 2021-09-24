В Брянской области зарегистрировали рост заболеваемости COVID-19

Число заболевших увеличилось впервые за последние 10 недель.
В Брянской области зарегистрировали рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как прозвучало на заседании оперативного штаба, на 37 неделе впервые за последние 10 недель отмечен незначительный рост – на 4,0% по сравнению с предыдущей неделей, на 36-й неделе темп снижения заболеваемости COVID-19 составил 4,4% по сравнению с предыдущей неделей года.
«Проведенный анализ динамики интенсивных показателей заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в различных возрастных группах населения Брянской области показал увеличение заболеваемости во всех возрастных группах начиная с 26-й недели. Наибольшая заболеваемость на 100 тысяч населения на 37-й неделе зарегистрирована в следующих возрастных группах: в группе 65+ лет – 133,1 на 100 тысяч населения, в возрастной группе от 46 до 65 лет – 106,6, в возрастной группе от 16 до 45 лет – 79, в возрастной группе от 0 до 15 лет – 48,8», – сообщил заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области Сергей Попов.
Среди вновь заболевших 59,2% являются неработающими, в том числе пенсионеры, неработающее население в трудоспособном возрасте и дети; 12,7% – работники предприятий и организаций; 2,5% являются работниками здравоохранения.
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