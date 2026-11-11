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Образование

В брянском лагере «Искорка» стартовало благоустройство

2026, 11 ноября 15:35
В брянском лагере «Искорка» стартовало благоустройство
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В брянском лагере «Искорка» стартовало благоустройство территории. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.  

 

В брянском оздоровительном лагере «Искорка» стартовали работы по подготовке к новому летнему сезону будущего года.  На территории активно проходит благоустройство. 

Специалисты уже обустроили площадку для общения детей с родителями в период летних смен. Рабочие уложили плитку, посеяли газонную траву и купили просторные беседки. Также тротуарной плиткой выложили дорожки между корпусами.

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