В брянском лагере «Искорка» стартовало благоустройство

2026, 11 ноября 15:35

В брянском лагере «Искорка» стартовало благоустройство территории. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В брянском оздоровительном лагере «Искорка» стартовали работы по подготовке к новому летнему сезону будущего года. На территории активно проходит благоустройство.

Специалисты уже обустроили площадку для общения детей с родителями в период летних смен. Рабочие уложили плитку, посеяли газонную траву и купили просторные беседки. Также тротуарной плиткой выложили дорожки между корпусами.