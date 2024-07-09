В брянском лагере прошла встреча с актёром Алексеем Ярышко

В брянском лагере «Орлёнок» прошла встреча с актёром Алексеем Ярышко. Об этом сообщили в региональном департаменте образования

На базе лагеря «Орлёнок» детского оздоровительного комплекса «Лесной» под Брянском прошёл День Движения Первых. Так, активисты «Движения Первых» организовали «Классную встречу» с российским актёром, блогером, продюсером и ведущим Алексеем Ярышко. Он рассказал школьникам о творческом пути, проектах, о трудностях и преградах, с которыми сталкивался. Также он вместе с активистами отрядов поучаствовал в мастер-классе по раскрашиванию скворечников.

Затем прошло общелагерное мероприятие «Тетрис». Его разработали активисты лагеря вместе со отдыхающими школьниками.

А вечером участники профильной смены «Время Первых: 7я» показали творческие номера. Они подготовили песни в необычном формате.

А завершился день отрядными огоньками и вечерней рефлексией «Я в Движении».