В Брянском лесничестве высадили более 8 тысяч сеянцев сосны

Как сообщает управление лесами Брянской области, всего было высажено свыше 8 тысяч сеянцев сосны на участке площадью более 3 га.

Железнодорожники обновили пешеходный переход в поселке Гнездово в Смоленской области Железнодорожники обновили одноуровневый пешеходный переход через железнодорожные пути в поселке Гнездово в Смоленской области. Благодаря проведенному ремонту переход стал удобным для всех категорий граждан, в том числе маломобильных и родителей с колясками. В ходе работ была расширена зона перехода, на котором железнодорожники уложили резинокордовое покрытие, установили новые знаки безопасности, освещение и систему звукового оповещения о

С новосельем! На прошлой неделе в Сычевке состоялось радостное событие — семь молодых врачей, в том числе выпускников Смоленского государственного медицинского университета, получили ключи от квартир в доме на улице Бычкова. Он был построен специально для медработников Сычевской межрайонной больницы. Ключи медикам вручил , который лично поздравил их с новосельем. В новом трёхэтажном доме — 6 двухкомнатных

Когда откроют мост? В Смоленской области продолжается работа на Крестовоздвиженском и Фроловском мостах — объектах, завершения ремонта которых с нетерпением ждут местные жители. Темпы ремонта обсудили на совещании, которое провёл с подчинёнными из строительного блока . Глава региона подробно рассказал о том, что происходит на объектах. В Вязьме на Фроловском мосту подрядчик — компания «Мост-СпецСтрой» — проводит бетонирование