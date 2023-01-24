В брянском парламенте организовали выставку рисунков

В здании Брянской областной думы организовали выставку участников конкурса рисунков. Об этом сообщили в региональном парламенте.

В Брянской области прошёл конкурс детских рисунков «Проекты для всех». Он был направлен на популяризацию социально значимых акций и проектов партии «Единой России».

Участвовали в конкурсе около 200 человек. Они должны были сделать рисунок, посвященный любому из партпроектов, обязательно изобразив символ «Единой России» — медведя. Жюри определило победителей в двух категориях: авторы от 6 до 11 лет и старше 11 лет.

А в Брянской областной Думе организовали выставку работ юных художников. её посетителями стали депутаты.