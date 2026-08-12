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Общество

Брянцам начнут блокировать карты за вредоносное ПО с 1 марта 2027 года

2026, 12 августа 13:12
Брянцам начнут блокировать карты за вредоносное ПО с 1 марта 2027 года
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Банки будут приостанавливать операции при обнаружении вирусов на смартфоне.

 

С 1 марта 2027 года банки будут блокировать операции брянцев, если на смартфоне обнаружат вредоносное ПО. Об этом сообщает «Парламентская газета». До 1 сентября 2027 года владельцам заражённых устройств необходимо очистить их, иначе доступ к мобильному банку закроют.

Уже сейчас блокировка возможна из-за истекшего срока карты, неправильного ПИН-кода, смены номера на «Госуслугах» за 48 часов до перевода или перевода через СБП свыше 200 тысяч рублей новому получателю.

При блокировке советуют сразу обращаться в банк. Даже при блокировке доступ к счетам сохраняется: деньги можно перевести на другой счёт или снять в отделении. 

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