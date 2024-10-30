В брянском санатории стартовала смена для юных КВНщиков

В Белобережском детском санатории на время осенних каникул собрались участники Брянской Юниор-лиги КВН «Академия КВН». Для них организовали профильную смену.

В брянском санатории стартовала профильная смена для юных КВНщиков. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

На старт! В Смоленской области стало на один спортивный объект больше. На прошлой неделе новый физкультурно-оздоровительный комплекс распахнул свои двери в Угранском районе. В церемонии открытия объекта принял участие губернатор Василий Анохин. «Комплекс создан по федеральному проекту «Бизнес-спринт», цели и задачи которого соответствуют нацпроекту «Демография». На строительство объекта направили почти 180 млн руб. Новый ФОК возведён во

Новые идеи и старые покрышки В Смоленской области может быть запущено предприятие по переработке автошин. Возможность строительства завода совместно проработает правительство Смоленской области и ПАО «Татнефть». Договорённость была достигнута в ходе прошедшей рабочей встречи губернатора Василия Анохина и заместителя генерального директора нефтяной компании Азата Хабибрахманова. Как подчеркнул Василий Анохин, проекты в сфере экологии – это основной вектор укрепления сотрудничества региона

Для диагностики и лечения В смоленские больницы и поликлиники продолжает поступать новая медицинская аппаратура. По словам губернатора Василия Анохина, в 2024 году было поставлено свыше 100 единиц современного оборудования, а также 4 автомобиля. А также построено 6 фельдшерско-­акушерских пунктов. Глава региона уточнил, что обновление материальной базы медицинских учреждений происходит в рамках нацпроекта «Здравоохранение» – всего в этом году на модернизацию системы здравоохранения было направлено около 171 млн руб. «Большое внимание

Направление: целевое Как в регионе готовят кадры для смоленских предприятий. Вопрос: куда пойти учиться? – далеко не праздный. В определённый момент времени он становится одним из важнейших для старшеклассников и их родителей. Всё больше наших выпускников делают выбор в пользу целевого обучения, а значит, после получения образования они смогут строить карьеру в смоленских компаниях и организациях. В

Разрушений. Нет В Смоленске началось восстановление костёла, а крепостную стену ждёт масштабная реконструкция, которая завершится в 2028 году. Хорошими новостями поделился губернатор Василий Анохин. Он уточнил, что план восстановления уникального памятника русского оборонительного зодчества подготовлен и утверждён правительством области и Минкультуры России. «Цель масштабного проекта – не просто сохранить, но и вовлечь объект культурного наследия в современное