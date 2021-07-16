В Брянскую область доставили еще 6300 доз вакцины «Спутник V»

Жителей региона приглашают на вакцинацию.

В Брянскую область поступило еще 6300 доз вакцины «Спутник V». Все они внесены в систему «Честный знак» и в ближайшее время будут доставлены в прививочные пункты согласно заявкам от медицинских учреждений.

На 16 июля 252 315 жителей Брянской области сделали прививку от коронавирусной инфекции. Прививочная кампания в регионе продолжается в штатном режиме.