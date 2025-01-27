В центре Брянска ограничат движение транспорта на два дня. Об этом сообщили в городской администрации.

В Советском районе Брянска в конце января ограничат движение транспорта. С полуночи 30 января и до окончания мероприятия 31 января будут запрещены движение и парковка по адресам: