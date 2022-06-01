В четверг в Брянской области будет гроза с сильным ветром

Температура поднимется до 28 градусов.

В четверг, 2 июня в Брянской области пройдут кратковременные дожди, а в некоторых районах прогремят грозы. В непогоду будет дуть юго-восточный ветер с порывами до 18 м/с.

Ночью температура опустится до +11ºC. Днём в регионе потеплеет до +28ºC.