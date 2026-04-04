2026, 04 апреля 10:16
Более пяти тысяч горожан вышли на уборку Брянска накануне
Более пяти тысяч горожан вышли на уборку Брянска накануне. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

Второй весенний общегородской субботник прошёл в субботу, 4 апреля, в Брянске. Более пяти тысяч горожан присоединились к наведению красоты и порядка. Граблями, перчатками и мешками вооружились сотрудники городской и районных администраций, работники федеральных и региональных структур, коллективы предприятий и организаций, управляющие компании, неравнодушные жители.

Они убрали прошлогодние листья и мусор с газонов, покрасили ограждения и бордюры, побелили деревья. Особое внимание участники субботника уделили благоустройству памятных мест, кладбищ, территорий вблизи храмов. 

