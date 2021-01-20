В детских садах Брянщины до конца года появятся 600 дополнительных мест

Из них 325 — в ясельных группах.

Власти Брянщины намерены продолжать в 2021 году строительство новых детских садов и пристроек к имеющимся.

Всего до конца года они намерены создать дополнительные 600 мест в детских дошкольных учреждениях, в том числе 325 — для детей до трех лет в ясельных группах.

Ранее в Навле заканчилось строительство новой пристройки к детскому саду, рассчитанной на 55 мест. По имееющейся информации, сегодня она должна официально открыться.