В Дубровском районе мужчина украл из магазина 52 тысячи рублей и два пакета с продуктами

В магазин вор попал через пластиковое окно, которое отжал.

В полицию поступило заявление о краже денег из продуктового магазина в поселке Сеща Дубровского района.

Приехавшие на место сотрудники полиции установили, что неизвестный злоумышленник отжал пластиковое окно, попал в магазин и забрал из кассы 52 тысячи рублей, а также прихватил с собой два пакета с продуктами.

Вскоре задержали вора, им оказался 46-летний житель Смоленской области. Оказалось, что он украл из магазина еще и батарейки.

Теперь воришка может сесть в тюрьму на пять лет.