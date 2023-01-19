В двух сёлах Суземского района появится чистая вода

В двух селах Суземского района реконструируют систему водоснабжения по проекту «Чистая вода» . Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В минувшем году в Суземском районе по программе «Чистая вода» модернизировали пять объектах водоснабжения. Там отремонтировали 3 012 метров водопровода.

Так, на центральном водозаборе провели диспетчеризацию, реконструировали три насосные станции и заменили 445 метров труб. Новую систему водоснабжения построили на станции Нерусса. А на улицах Красноармейская и Ленина в Суземке капитально отремонтирован водозабор и водопровод. Кроме того, реконструировали систему водоснабжения в селе Негино.

В этом году в рамках программы «Чистая вода» проведут реконструкцию водоснабжения сел Новая Погощь и Павловичи.