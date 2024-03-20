Чиновники Трубчевского района не подключили дома инвалидов к системе водоснабжения

Чиновники Трубчевского района не подключили дома двух инвалидов к новой системе водоснабжения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Трубчевского района выявили нарушения законодательства о водоснабжении. По нацпроекту в деревне Городцы построили центральную систему водоснабжения. Чиновники администрации Трубчевского муниципального района при разработке проекта не предусмотрели подключение к ней жилых домов. Жильцам пришлось за свои деньги проводить врезку.

Прокурор внес представление главе администрации. Но в полном объеме нарушения не устранили. В интересах двух инвалидов прокуратура направила иски в суд с требованием возместить потраченные около девяти тысяч рублей.

Мировой судья оба заявления удовлетворил. Администрация обжаловала решения суда. Но Трубчевский районный суд оставил их в силе.