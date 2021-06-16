В Дятьково осудят мошенницу при получении социальных выплат

Всего она получила 368 000 рублей.

По информации МВД России «Дятьковский», местная жительница обвиняется в мошенничестве при получении выплат.

В течение нескольких лет жительница Дятьковского района предоставляла заведомо ложные сведения о постоянном проживании на территории с льготным социально-экономическим статусом, чтобы получать социальные выплаты.

При этом фактически женщина там не жила.

Злоумышленнице предъявлено обвинение по статье «Мошенничество при получении выплат». В ходе расследования на принадлежащий ей земельный участок стоимостью более 200 тысяч рублей наложили арест.

Уголовное дело направлено в Дятьковский городской суд Брянской области.