В Дятьковском районе нищую мать четверых детей наказали за неуплату алиментов

Женщину приговорили к исправительным работам.

Жительницу Дятьковского района привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов четверым детям.

Как сообщает региональное УФССП, в 2017 году уроженку Московской области 1979 года рождения, живущую в дятьковской деревне, лишили родительских прав. На тот момент младшей дочери исполнилось 4 года, старшей — 14 лет, сыновьям – 7 и 12 лет.

Дети попали на попечение государства. Женщину обязали выплачивать на их содержание половину заработка, однако та решение суда игнорировала.

Сейчас двое младших детей живут в приемной семье, старший сын учится в кадетском корпусе, старшая дочь получает среднее профессиональное образование.

За это время их мать так и не нашла работу. Судебные приставы не обнаружили у нее счетов в банках и никакого имущества, которое можно было бы продать.

Работы у женщины также нет. В центр занятости населения она не обращалась. Сама многодетная мать пояснила, что в деревне работы нет.

За неуплату алиментов жительницу Дятьковского района сначала привлекли к административной ответственности, а спустя три месяца – к уголовной. По решению суда ей предстоит провести 10 месяцев на исправительных работах.