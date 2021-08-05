На благоустройство дворов в Брянске потратят более 81 миллиона рублей

В областном центре отремонтируют 18 дворовых территорий.

В Брянской городской администрации рассказали о ходе ремонта дворов. По данным мэрии, ремонт 10 дворовых территорий подходит к концу, четыре готовы наполовину, еще четыре двора только начинают благоустраивать.

В частности, завершается капремонт двора по улице Володарского. Здесь уже заасфальтировали дворовые проезды, установили лавочки, благоустроили парковки и цветники, смонтировали освещение.

Почти готовы детская и спортивная площадки с безопасным для детей покрытием. Заключительным этапом станет установка семи единиц игрового оборудования – подрядчик планирует это сделать за неделю.