В Фокинском районе Брянска на семь часов отключат воду 

На сетях водоснабжения по проспекту Московскому делают ремонт.

Во вторник, 21 июня с 10 до 17 часов холодной воды не будет в домах в Фокинском районе. Об этом сообщили в горадминистрации.

Отключения произойдут по следующим адресам:

проспект Московский от дома №39 до дома №81/3;

промышленная зона по проезду Московскому от дома №1 до дома №15;

улица Тухачевского от дома №2 до дома №8.

Брянский городской водоканал будет проводить аварийные работы на сетях водоснабжения по проспекту Московскому.