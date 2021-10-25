В Фокинском районе Брянска на три дня понизят напор воды
Ограничения связаны с плановыми работами.
С 26 по 29 октября с 8.00 до 17.00 понизят напор холодной воды в квартале, ограниченном переулком Новозыбковским и микрорайоном Орловский, в Фокинском районе Брянска.
Как сообщает городская администрация, понижение напора связано с плановыми работами на водозаборе «Московский».
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