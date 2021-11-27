В «Формуле еды» на телеканале «Россия 1» рассказали о брянских яблоках

Ведущие Сергей Агапкин и Сесиль Плеже назвали Брянск прекрасным городом.

На телеканале «Россия 1» вышел очередной выпуск программы «Формула еды», снятый в Брянской области.

На этот раз ведущие Сергей Агапкин и Сесиль Плеже побывали в Клетнянском районе, где находится уникальный фруктовый сад интенсивного типа. Генеральный директор компании «Брянский сад» Олег Кобец рассказал, что яблоневый сад расположен на 240 гектарах, а в следующем году он займет 400 гектаров. С одного гектара здесь собирают 50 тонн яблок.

В программе участвовали ученые, сотрудники Роспотребнадзора и брянские повара.

«Прекрасный город Брянск радует нас уже в не в первый раз. А яблоки из Брянска – гарант качества», – сообщили ведущие.