В Карачеве ограничили движение из-за ремонта переезда

В Карачеве на три ночи ограничат движение из-за ремонта железнодорожного переезда. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

На железнодорожном переезде 89 км пк 8 ст. Карачев рабочие будут укладывать резинокордового покрытия. Работы будут вести с 8 часов вечера до 8 часов утра 7,8 и 9 ноября.

На время ремонта ограничат движение машин. Транспорт будут пропускать по одной полосе.