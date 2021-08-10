В Карачеве водитель автомобиля отвлекся от вождения и сбил трех женщин

За совершенное преступление мужчина ответит перед судом.

11 апреля 2021 года в Карачеве пьяный мужчина, за рулем автомобиля, отвлекся от вождения и на скорости около 50 км/ч сбил трех женщин.

В результате ДТП пострадавшие получили множественные травмы.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.