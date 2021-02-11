В Клинцах из-за строительства спортклуба незаконно вырубили парк

В деле о вырубке деревьев разбиралась прокуратура.

Прокуратура Клинцов провела проверку по факту вырубки леса у стадиона «Труд».

В 2020 году городская администрация незаконно провела аукцион для строительства спортивного объекта и заключила договор об аренде участка у паркового леса возле стадиона «Труд» с Фондом развития бокса и спортивной борьбы Санкт-Петербурга.

Несмотря на то что парковый лес является памятником природы местного значения с 1992 года, чиновники выдали разрешение на строительство спортивного объекта и вырубку деревьев. Вырубка была приостановлена только после вмешательства прокуратуры.

Прокуратура возбудила административное дело в отношении городского комитета по управлению имуществом, потребовала расторгнуть договор аренды, возместить ущерб от вырубки деревьев и опротестовала разрешение на строительство спортивного клуба.

Сейчас Клинцовская городская администрация отменила разрешение на строительство и направила арендатору документы о расторжении договора.