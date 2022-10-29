В Клинцах открыли памятник погибшему в Украине офицеру
В Клинцах на территории дислоцированной в городе воинской части прошла церемония открытия памятника служившему в ней старшему лейтенанту Дамиру Шаймарданову.
Офицер погиб в Украине в ходе спецоперации 30 апреля. Посмертно был удостоен звания Героя России.
Инициатором установки памятника в воинской части был ветеран боевых действий Владимир Реук.
Содействие оказало также командование Клинцовского гарнизона.
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