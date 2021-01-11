В колонии №6 в Клинцах состоялась праздничная служба

В храме колонии общего режима №6 города Клинцы в день памяти Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы состоялась праздничная служба. Храм учреждения освящен в честь этой святой великомученицы, сообщает пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

Праздничную службу провёл Благочинный Гордеевского церковного округа отец Владимир (Пенязь). За богослужением осужденных колонии исповедались и причастились.

По окончании службы отец Владимир раздал прихожанам подарки, пожелал достойно встретить праздники, быть примером для окружающих, требовательным, прежде всего к себе, и со смирением переносить наказание за совершенный грех.

Также отец Владимир рассказал о подвиге Святой Великомученицы Анастасии, которая раздавала милостыню бедным, навещала узников в тюрьмах и Божьим словом укрепляла их дух.