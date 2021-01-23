В Комаричах за четыре дня привились от коронавируса 185 человек

Первые 30 доз вакцины в районе получили представители групп риска.

По итогам первых четырех дней массовой вакцинации от коронавируса в Комаричском районе Брянщины сделали инъекции первым компонентом прививки 185 человек. Об этом сообщил главврач местной ЦРБ Александр Рудской. Счет жителей района, которые проявили интерес к вакцинации, также идет на десятки.

В основном прививаются жители района старше 40 лет. Никто из прошедших первый этап вакцинации на побочные эффекты не жаловался.

Вакцинироваться в местной ЦРБ желающие могут каждый день с 14:00 до 16:00 по предварительной записи.

Всего в регионе по состоянию на пятницу прошли первый этап вакцинации почти 5,7 тыс. человек.