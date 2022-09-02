В Меленской школе после капремонта стартовали занятия

В Стародубском муниципальном округе после масштабного ремонта открылась школа в селе Меленск. Об этом рассказали в пресс-службе Брянской областной думы.

На работы в Меленской средней общеобразовательной школе потратили около 62 миллионов рублей. Фасад здания подрядчик облицовал современным материалом, а шиферную кровлю заменили на металлическую. Также вместо деревянных окон установили пластиковые стеклопакеты. Кроме того, модернизировали системы электроснабжения, теплоснабжения и водоотведения.

Внутри здания поставили новые двери и полностью преобразили классы, лестницы, коридоры, раздевалки, столовую и спортзал. В кабинетах поставили новую мебель и оборудование.

Обустроена и прилегающая территория. Вокруг школы уложили брусчатку, а территорию оградили металлическим забором.

1 сентября в Меленской школы прошла торжественная линейка и ребята отправились на занятия в обновленных классах.