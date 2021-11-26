В мэрии назвали дворы, которые отремонтируют в 2022 году

Пока в списке семь территорий, окончательный перечень еще формируется.

На заседании Общественной муниципальной комиссии по реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в городской администрации утвердили список дворовых территорий, которые благоустроят в 2022 году.

Заявки на ремонт дворов районные администрации принимали до 1 мая этого года. В утвержденный список вошли дворовые территории, набравшие наибольшее количество баллов.

Пока в списке семь адресов:

– улица Репина, 13, 13а (Советский район);

– улица Камозина, 34 (Бежицкий район);

– улица Ново-Советская, 102, 10, улица Азарова, 57 (Бежицкий район);

– улица Гомельская, 40, 40 корпус 1, улица Севская, 13,15, 17, 19, 21 (Фокинский район);

– улица Привокзальная, 1 (поселок Белые Берега);

– улица Абашева, 6, 8, 8а (Володарский район);

– улица Пушкина, 9, 11, улица Димитрова, 58, 60 (Володарский район).

Окончательный адресный перечень дворов составят после определения точной суммы, выделенной Брянску на реализацию программы в 2022 году.