В Минздраве напомнили брянцам, что носить маски им придется и после вакцинации от коронавируса

После прививки человек остается потенциальным переносчиком инфекции.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко напомнил россиянам, включая брянцев, что вакцинация от коронавируса не освобождает тех, кто ее пройдет, от обязанности соблюдать масочный режим.

Глава Минздрава, как сообщает РИА «Новости», пояснил, что вакцина надежно защищает от тяжелой формы болезни, а в большинстве случаев — и от любых проявлений заболевания, но не лишает того, кто сделал прививки, способности переносить коронавирус и передавать его тем, кто не привился.

А вот маска, по словам министра, снижает вероятность передачи инфекции в несколько раз.

Поддержал главу Минздрава и директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он также сообщил, что способность переносить и передавать инфекцию сохраняется у вакцинированных пациентов вне зависимости от количества выработанных организмом вследствие вакцинации анител к коронавирусу.

Ранее мы сообщали, что массовая вакцинация брянцев, желающих защититься от коронавируса. стартует в понедельник, 18 января.