В музыкальной школе Новозыбкова презентовали новые инструменты, полученные по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В детской музыкальной школе имени Кобзона в Новозыбкове прошло торжественное мероприятие. Там презентовали новые музыкальные инструменты, звуковое оборудование и учебно-методическую литературу. Школа получила все это в рамках национального проекта «Культура».

«Обновление материально-технической базы учреждения улучшит качество образовательного процесса, увеличит количество обучающихся по предпрофессиональным программам и повлечет за собой открытие новых отделений, и это даст возможность юным дарованиям показать новые достижения», — подчеркнул временно исполняющий обязанности руководителя департамента культуры Брянской области Юрий Сатюков.