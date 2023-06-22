Бытошский сельский Дом культуры отремонтируют к осени

Бытошский сельский Дом культуры капитально отремонтируют к осени. Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.

В Брянской области уже третий год капитально ремонтируют дома культуры в сельской местности по региональному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура». В этом году в порядок приведут шесть учреждений.

Среди них и Бытошский дом культуры Дятьковского района.Рабочие уже почти закончили ремонт кровли и фасада здания.Сейчас специалисты занимаются балконом внутреннего двора и колоннами. Открыть двери для посетителей ДК планирует осенью.