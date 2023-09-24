В Унечском краеведческом музее завершается реконструкция

В Унечском краеведческом музее подходит к концу капитальный ремонт. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

По нацпроекту «Культура» реконструкцию провели в краеведческом музее Унечского района. В здании отремонтировали все помещения. В настоящее время подрядчик заканчивает обновление фасада и крыльца. Кроме того, в учреждении полность обновили оборудование.

Всего в текущем году модернизация коснулась пяти музеев региона.