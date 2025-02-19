В Навлинском районе отремонтируют трассу по новому нацпроекту

В Навлинском районе отремонтируют трассу «Украина»-Гаврилково по новому нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Навлинском районе продолжается капитальный ремонт участка автодороги «Украина»-Гаврилково, протяженностью 8,2 км – от федеральной дороги М-3 через деревню Кольцовка и посёлок Синезерки. Работы стартовали там ещё в прошлом году. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» подрядчик ООО «СпектрБрянскСтрой» уложил выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия и построил часть тротуаров.

В 2025 году ремонт проводят уже по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Специалисты выполняют обрезку растительности. Когда запустят асфальтобетонные заводы подрядчик начнёт укладку асфальта. Также рабочие отремонтируют водопропускные трубы, сделают водосбросные лотки, приведу в порядок съезды с дороги и посадочные площадки. В Синезёрках и Кольцовке установят новые автопавильоны и доделают тротуары.