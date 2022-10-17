В Новозыбкове медики начали использовать назальную форму «Спутника»

Возможность пройти вакцинацию от коронавируса с помощью капель в нос появилась у жителей брянского Новозыбкова.

Недавно в город были завезены около одной тысячи доз препарата, в том числе и в назальном варианте.

Выбор формы вакцинации определяет сам пациент.

В обоих случаях используется отечественный препарат «Спутник V», а схема вакцинации одинаковая — вторая доза через три недели после первой.