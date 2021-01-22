В Новозыбкове подхватили коронавирус сразу четыре кассира РИРЦ

Руководство РИРЦ напоминает жителям Брянщины, что все платежи можно сделать онлайн и что поскольку в январе все платежки поступили потребителям коммунальных услуг с задержкой, с оплатой их можно не спешить — крайний срок сдвинулся на 30 января. Не утрачивает актуальности и требование соблюдать для профилактики распространения инфекции масочный режим и социальную дистанцию. Необходимость в этом сохраняется и для тех, кто пройдет вакцинацию, так как она предохраняет от заражения и тяжелой формы инфекции, но не лишает способности быть ее переносчиком.

В Смоленской области умерли еще пять пациентов с COVID-19 К 21 января 2021 года на территории Смоленской области выявили 187 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб. Всего с начала пандемии в регионе насчитывается 20 496 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. За последние 24 часа 187 смолян получили положительный результат на тест на коронавирусом и выписались из больниц. Так, число выздоровевших продолжает расти. 16

В Рославле горела баня Днем 20 января на улице Мичурина горела баня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области. Первым возгорание увидел хозяин, когда вернулся из магазина, и вызвал пожарных. Огнеборцы прибыли к месту вызова за считанные минуты. Одна из возможных причин возгорания — перекал печи. В результате деревянная кровля бани частично выгорела. Напомним, ночью в Смоленске горела

ЛО МВД России на станции Смоленск второй год подряд признан лучшим среди линейных подразделений УТ МВД России по ЦФО По результатам оперативно-служебной деятельности за 2020 год линейный отдел МВД России на станции Смоленск, как и в 2019 году, вновь признан лучшим подразделением УТ МВД России по ЦФО. На итоговой коллегии в Москве начальник Управления на транспорте МВД России по ЦФО генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин наградил подразделение кубком «За первое место по результатам оперативно-служебной деятельности

Ночью огонь охватил иномарку в Смоленске 21 января около трех часов ночи на улице Николаева в Смоленске произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Ночью вспыхнул припаркованный возле дома Peugeot 308. Огонь охватывающий иномарку увидели жители многоэтажки. Прибывшие пожарные потушили пламя. Огонь успел значительно повредить переднюю часть машины, также у припаркованного рядом автомобиля с одной стороны оплавился задний

В ЛО МВД России на станции Смоленск высадился «Студенческий десант» Традиционно, на протяжении многих лет, в преддверии празднования Дня российского студенчества линейный отдел МВД России на станции Смоленск организует и проводит Всероссийскую акцию «Студенческий десант». В этот раз «десант» проходил в два этапа, первый состоял из учащихся Смоленского юридического полицейского колледжа, а второй из студентов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской