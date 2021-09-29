В октябре в Брянск доставят первую партию 100-местных автобусов

Новый транспорт пустят в часы пик.

Две недели назад подписан контракт на поставку в Брянск 32 автобусов вместимостью более 100 человек. Первую партию этих автобусов доставят в середине октября. Новые автобусы добавят на муниципальные маршруты в утренние и вечерние часы пик.

Стоимость контракта составила 291 миллион рублей.

По данным городской администрации, сейчас на городские маршруты ежедневно выходит 218 автобусов, в 2017 году их было всего 80. При этом если в январе водители автобусов делали 1973 рейса вдень, то августе – уже 2162 рейса.