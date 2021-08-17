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В основание моста на Набережной в Брянске забили около 800 свай

2021, 17 августа 15:08 Общество
В основание моста на Набережной в Брянске забили около 800 свай
Источник фото

Новый мост заменит понтонный, который эксплуатируется уже более 25 лет. 

Как рассказывает подрядчик, из 1248 свай забили 800 в основание будущего моста.  

Четырехполосный мост будут держать 12 опор, которые расположат близко к руслу реки.  

Две опоры в воде забетонируют. Для этого создадут котлован, который оградят металлическими сваями, из него откачают воду и начнут работы по устройству опор. 

Также возводят опоры и на суше. Один ригель, который венчает колонны опоры, уже забетонирован, арматурный каркас второго ригеля связан и подготавливается к заливке бетоном.  

В основании будущего моста готовы четыре нижних части опор моста. 

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