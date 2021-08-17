В основание моста на Набережной в Брянске забили около 800 свай

Новый мост заменит понтонный, который эксплуатируется уже более 25 лет.

Как рассказывает подрядчик, из 1248 свай забили 800 в основание будущего моста.

Четырехполосный мост будут держать 12 опор, которые расположат близко к руслу реки.

Две опоры в воде забетонируют. Для этого создадут котлован, который оградят металлическими сваями, из него откачают воду и начнут работы по устройству опор.

Также возводят опоры и на суше. Один ригель, который венчает колонны опоры, уже забетонирован, арматурный каркас второго ригеля связан и подготавливается к заливке бетоном.

В основании будущего моста готовы четыре нижних части опор моста.